Пытался взорвать полицейских: В Киеве задержали и осудили мужчину за нападение

Новости Украины:В Киеве осудили мужчину, который пытался взорвать гранатой сотрудников полиции.

Деснянский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы 31-летнего мужчину, который пытался взорвать гранатой двух полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает прокуратура города Киев.

"За совершение указанного преступления судом присяжных правонарушитель признан виновным по ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины и осужден к 9 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как напоминает прокуратура, чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 15 марта 2018 года в Деснянском районе столицы.

"Двое сотрудников Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции, выполняли свои служебные обязанности по охране общественного порядка, остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое" , - отмечается в сообщении.

Также, в дальнейшем во избежание задержания и доставления в управление полиции, мужчина достал боевую гранату РГД-5, которую хранил в кармане, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным. Вследствие указанных действий произошел взрыв, и только благодаря быстрому реагированию правоохранителей удалось избежать жертв.