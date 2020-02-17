Кибернетизация в медицине: В Украине провели первую имплантацию механического сердца

Новости Украины:В Украине провели первую в своем роде имплантацию механического сердца человеку.

В Александровской клинической больнице Киева впервые имплантировали механическое сердце.

Об этом сообщает КГГА.

"В Александровской клинической больнице Киева столичные кардиохирурги провели операцию по имплантации механического сердца (LVAD). Это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, "всего несколько таких операций было сделано в Украине - в Институте сердца. Операция, которую сделали столичные кардиохирурги - это самый высокий уровень, который может быть в кардиологии. Операция прошла успешно. Пациент уже ходит и чувствует себя хорошо".

Пациенту, которому сделали операцию, как отмечается, - 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдает тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов.

Операция длилась 3 часа. Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) - около 5 млн грн. Стоимость самого сердца - 4,5 млн грн. Для пациента операция была бесплатной благодаря программе "Здоровье киевлян", которую финансирует город, указали в КГГА. Как отмечается, механическое сердце - американского производства. За средства городского бюджета пока приобретено два таких сердца. Второе механическое сердце будет вскоре имплантировано еще одному пациенту.