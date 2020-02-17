"Доступные кредиты": В Украине обнародовали статистику количества заявок

Новости Украины:В Украине по программе "Доступные кредиты" поступило уже более полутора тысяч заявок.

К банкам, в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%", поступило более 1500 заявок, 14 человек уже получили кредиты.

Об этом сообщает на отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.

"В течение первой недели (3-7 февраля 2020 года), с момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя банками: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк" и АО "Укрэксимбанк", - говорится в отчете.

Также отмечается, что в настоящее время еще 11 банков подали заявки на участие в программе.

"По состоянию на 7 февраля 2020 года, в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%", АБ "Укргазбанк" выдано 13 кредитов и 172 заявки находится на рассмотрении в банке, АО "Ощадбанк" выдано 1 кредит и на рассмотрении около 100 заявок, в АО КБ "ПриватБанк" на рассмотрении 1220 заявок, в АО "Укрэксимбанк" - 10 заявок", - отмечается в отчете правительства.

Поэтому, банками выдано 14 кредитов и получено 1502 заявки.