В РФ хотят ввести понятие "подозрительно бедные семьи" и лишить их детских пособий: подробности

12 марта в российском Минтруде планируют ограничить выплату пособий "подозрительно бедным" семьям, которые официально имеют мизерную зарплату, но при этом владеют значительным по меркам РФ имуществом.

Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Так, в стране хотят сделать помощь малоимущим с детьми от 3 до 7 лет более эффективной.

Согласно новым правилам, семья владеющая несколькими домами, машинами не будет считаться бедной. В то же время, если у семьи есть дача, квартира, гараж, новый автомобиль (легковой), трактор, мотоцикл и до 200 000 рублей на сбережениях - могут получать пособия.

При этом в Минтруда планируют ограничение выплат для семей без официальных доходов. Это касается граждан, у которых нет уважительной причины для того, чтобы не работать.

Стоит напомнить, что ранее, 10 марта в РФ замедлили скорость работы соцсети Твиттер на всех телефонах и на половине стационарных устройств.