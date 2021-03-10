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Война с соцсетями в России вышла на новый уровень: могут заблокировать несколько сайтов

Война с соцсетями в России вышла на новый уровень: могут заблокировать несколько сайтов
11:19 Сегодня Телеграф

Со среды, 10 марта, в Российской Федерации замедлили скорость работы социальной сети Twitter на всех мобильных и на половине стационарных устройств.

Об этом сообщил Роскомнадзор, передает "Интерфакс".

Поводом для такого решения в Роскомнадзоре называют систематическое невыполнение требований по удалению контента, запрещенного в России.

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Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин также заявил агентству, что у ведомства есть юридические основания для полной блокировки Twitter в России, однако пока на такой шаг Роскомнадзор не идет.

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Между тем, пользователи Twitter в России уже ощутили на себе действие замедления.

"У многих не грузятся картинки, подолгу прогружается видео. Замедление замечено как среди провайдеров большой тройки (МТС, "МегаФон" и "Билайн" – ред.), так и у более мелких компаний, предоставляющих доступ в интернет", - пишет в среду утром Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Также канал пишет: "Следующий кандидат на применение меры по замедлению трафика в РФ - это Facebook, заявляют в Госдуме".

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Вместе с тем, Telegram-канал "Baza" сообщает, что после замедления Твиттера в российском интернете почему-то перестали открываться сайты Кремля, правительства РФ и самого Роскомнадзора.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Россия, Роскомнадзор, Twitter, Замедление.
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