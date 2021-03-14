Путин больше не лучший друг? Лукашенко изменил риторику в отношении россиян

13 марта непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко изменил свою риторику в отношении России, сказав, что "у белорусов в мире друзей нет". При этом, ранее он назвал президента РФ Владимира Путина - "хорошим" и "единственным другом".

Об этом в своем Твиттере сообщила российская журналистка Мария Борзунова. Она также поделилась скриншотами заявлений белорусского "лидера".

В свою очередь "президент" Беларуси сказал: "Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет".

На скриншоте новость со словами Лукашенко в августе 2020 года:

В то же время уже спустя полгода, а январе "президент" Беларуси слегка уточняет свое отношение к Путину:

Но уже 13 марта непризнанный беларусский лидер объявляет совсем противоположное своим ранее сказанным словам заявление:

Стоит напомнить, что ранее, 13 марта, Лукашенко наконец прокомментировал вышедший недавно фильм "Золотое дно", в котором показали в каких роскошных имениях живет тот.