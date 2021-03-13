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"Ничего нового в нем нет": Лукашенко впервые высказался насчет фильма о своей роскошной жизни

"Ничего нового в нем нет": Лукашенко впервые высказался насчет фильма о своей роскошной жизни
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко впервые дал комментарий относительно вышедшего недавно фильма "Золотое дно", в котором было рассказано о роскоши, в которой тот живет. 

 Об этом пишет БЕЛТА.

 Он сказал, что еще не смотрел сам фильм, но ему дали "блоками анализ". Впрочем позже он добавил, что "должен посмотреть" фильм лично, хотя у него "нет столько времени".

"Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет", - сказал Лукашенко. 

При этом он заявил, что фильм является "калькой" на фильм российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина"

"Я должен вам показать. Они же фамилии называли, показывали какие-то сооружения. Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу", - сказал Лукашенко. 

Прокомментировал он и часы, которые фигурировали в фильме. По словам Лукашенко, их подарил ему "лет 15 назад" первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

Он отметил, что во время крупных официальных мероприятий, хозяин встречи дарит подарки главам других государств и добавил, что распорядился выставить их все на обозрение во Дворце Независимости.  

"Ну а по цене вы видели. Они (авторы фильма, - ред.) увеличивают в 10-15 раз цену и говорят: ах, как Лукашенко склонен к золоту. Терпеть не могу вот это излишество, золочение", - сказал он. 

Также Лукашенко прокомментировал информацию о финансовых средствах, пояснив, что существует некий "неприкосновенный запас", из которого выделяются средства на экстренные случаи. 

Помимо того, он предположил, что авторы фильма взялись за эту тему от безысходности. 

"Бойтесь этих людей. Вы же видите, как они бросаются на чужую собственность. Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков разденут в течение двух лет", - подытожил он. 

Напомним, политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич прокомментировал фильм "Золотое дно", назвав его частью глобальной политической игры

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 148

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Беларусь, Александр Лукашенко, Золотое дно.
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