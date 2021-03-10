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Игра на эмоции: эксперт объяснил, как фильм-расследование про Лукашенко может сыграть в Беларуси

Игра на эмоции: эксперт объяснил, как фильм-расследование про Лукашенко может сыграть в Беларуси
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф

Сеть взорвал фильм-репортаж об имуществе непризнанного главы Беларуси Александре Лукашенко. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что эти вбросы информации лишь часть глобальной политической игры.

Примерно так рассуждает политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич на своей странице в facebook.

Обсуждая недавний репортаж Nexta, блогер указал что в нем идет упор лишь на ту часть успешной жизни, которую с Беларуси физически не убрать уже (недвижимость и материальные ценности). В то же время, в сюжете нет даже намека на большое количество незаконных оборудок, в основном связанных с Российской Федерацией.  

По мнению Тышкевича, авторы сюжета могли бы упомянуть бизнес на контрабанде сигарет. Нефтяные схемы, продажу белорусской техники в РФ и многое другое.

Выводы, как считает блогер, очевидны. Фильм не стимулирует протесты.

"Он вам не Саша": за душой у Лукашенко нашли семь резиденций, элитный автопарк и прочую роскошь (фото)

Напомним, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил во вторник, 2 марта, о желании привлечь российскую военную авиацию в Беларусь. Он даже вспомнил события 2014 года, когда во время Чемпионата мира по хоккею в Беларуси летчики РФ вместе с белорусскими коллегами вместе несли службу.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 346

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Александр Лукашенко, Расследование, Блог, Выводы, Игорь Тышкевич.
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