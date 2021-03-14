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Путин так же в хоккей играет: лыжник-Лукашенко насмешил сеть (видео)

Путин так же в хоккей играет: лыжник-Лукашенко насмешил сеть (видео)
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф Фото: sputnik.by

Александр Лукашенко триумфально победил в эстафетной гонке 4 по 2 км "Минской лыжни".

"Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача — делать людям хорошее", - сказал он после победы. 

Впрочем, как видно на видео гонки, никто из потенциальных соперников Лукашенко не смог его догнать, а один из лыжников и вовсе умудрился трижды упасть. 

Кадры гонки вызвали волну насмешек в сети. 

При этом некоторые пользователи сети сравнили гонку Лукашенко с игрой Путина в хоккей.

Речь идет об игре Путина в очередном гала-матче Ночной хоккейной лиги в мае 2019 года. Его команда тогда обыграла сборную НХЛ со счетом 14:7. Путин забил 8 голов в одной игре (хотя изначально сообщалось о 10 шайбах, но пресс-служба лиги выпустила заявление, что Путин набрал 8+1).

Напомним, военком Гомельской области рассказал, как в ходе Шестого Всебеларусского народного собрания получил от Лукашенко "заряд энергии и решительности", а после этого поспешил передать его своим подопечным.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Беларусь, Александр Лукашенко.
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