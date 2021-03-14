Путин так же в хоккей играет: лыжник-Лукашенко насмешил сеть (видео)

Александр Лукашенко триумфально победил в эстафетной гонке 4 по 2 км "Минской лыжни".

"Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача — делать людям хорошее", - сказал он после победы.

Впрочем, как видно на видео гонки, никто из потенциальных соперников Лукашенко не смог его догнать, а один из лыжников и вовсе умудрился трижды упасть.

Кадры гонки вызвали волну насмешек в сети.

На гонке с участием Лукашенко один из лыжников упал три раза за полминуты. pic.twitter.com/YEktUVFxdH — TUT.BY (@tutby) March 13, 2021

О психологии победителя...

Александр Лукашенко принял участие в мероприятии «Минская лыжня». Команда президента выиграла эстафетную гонку. А теперь появились кадры, как лыжники буквально рушились, лишь бы не дай бог не обогнать гаранта! pic.twitter.com/sQBjKrUjAj — (@Dr_Mozgoprav_) March 14, 2021

Известный любитель спорта Лукашенко поучаствовал в лыжной эстафете. Соперникам не дал ни шанса — за ним просто никто не мог угнаться. В итоге батька одержал сногсшибательную победу. Но кто бы сомневался, да? pic.twitter.com/GpBsg4BjML — Лента.ру (@lentaruofficial) March 14, 2021

При этом некоторые пользователи сети сравнили гонку Лукашенко с игрой Путина в хоккей.

Речь идет об игре Путина в очередном гала-матче Ночной хоккейной лиги в мае 2019 года. Его команда тогда обыграла сборную НХЛ со счетом 14:7. Путин забил 8 голов в одной игре (хотя изначально сообщалось о 10 шайбах, но пресс-служба лиги выпустила заявление, что Путин набрал 8+1).

Напомним, военком Гомельской области рассказал, как в ходе Шестого Всебеларусского народного собрания получил от Лукашенко "заряд энергии и решительности", а после этого поспешил передать его своим подопечным.