Россия потребовала от Facebook разблокировать аккаунт телеканала "Крым-24" в Instagram

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook разблокировать аккаунт российского телеканала"Крым-24" в Instagram. Для этого ведомство написало официальное письмо, сообщает "Крым. Реалии".

По сообщению Роскомнадзора, администрация Instagram, которая принадлежит Facebook, ограничила возможность публикации текстовых сообщений на аккаунте телеканала.

"В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", – отметили в ведомстве.

Ранее телеканал дал информацию о частичной блокировке своего аккаунта в Instagram, указав что это произошло в канун седьмой годовщины начала оккупации Крымского полуострова. Теперь телеканал может только публиковать фотографии без текстовых комментариев.

В Facebook ситуацию никак не прокомментировали.

Напомним, ранее аккаунт президента США Дональда Трампа в Twiiter заморозили на неопределенное время из-за недавних протестов и захвата Капитолия его сторонниками. Кроме того, в блоке оказались и несколько консерваторов из близкого окружения Трампа.