Сотрудники российской "Новой газеты" сообщили о химической атаке в редакции: что известно к этой минуте (фото)

В Москве здание, где расположена редакция "Новой газеты", по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. Нападение произошло в понедельник, 15 марта.

В помещениях ощущается стойкий резкий химический запах. Его чувствую сотрудники редакции, а также организаций, расположенных в здании, пишет "Новая газета".

По словам журналистов, источник атаки пока не установлен. На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и ФСБ.

В редакции отмечают, что запах напоминает тот, который применял во время нападения на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной в июле 2017 года. Тогда дом и автомобиль был обрызган едким газом неизвестного состава, обладающего неприятным запахом.

"Они предоставили нам непередаваемую возможность понюхать скунса. В рамках государевой борьбы с крамолой они опрыснули всю дачу тошнотворной химической жидкостью с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа", — писала тогда Латынина.

Отметим, в апреле 2017 года в редакцию "Новой газеты" приходило письмо в конверте, в котором находился неизвестный белый порошок. В качестве адресата был указан генеральный директор издания.

Напомним, российская журналистка Юлия Латынина выехала из РФ вместе с родителями после инцидента с ее автомобилем.