Взорвался старенький телевизор: 5 человек погибли вследствие ЧП в России

В посёлке Филатовский (Тамбовская обл., РФ) в результате взрыва старого телевизора в частном доме погибли четверо мужчин и женщина.

Об этом сообщает во вторник, 16 марта, Telegram-канал "LIFE SHOT".

"Погибшие — четверо мужчин (61 год, 56 лет, 53 года, 49 лет,) и женщина (45 лет) в момент ЧП спали. Все они отравились угарным газом из-за задымившегося после взрыва телевизора. Он находился в соседней комнате, - говорится в сообщении.

Комментируя происшествие, многие читатели вспоминали похожие случаи, происходившие с ними в прошлом со старыми телевизорами, особенно ламповыми советскими.

Вместе с тем, часть читателей констатировала бедность убранства дома, в котором произошло ЧП.

Как сообщалось, 13 марта в России произошло ЧП: загорелся полевой военный лагерь в Алабине.