В России выгорел полевой лагерь путинских военных: последние данные и видео

13 марта в России произошло ЧП: загорелся полевой лагерь в Алабине.

Об этом сообщили пользователи сети YouTube, которые и поделились видео с места событий.

Согласно предоставленным данным, сам пожар начался с палатки.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших в инциденте нет.

Видео пожара в полевом лагере в Алабино:

Стоит напомнить, что ранее, 12 марта в Киеве произошло ЧП: в Подольском районе загорелся дом престарелых.

В то же время, еще 11 марта в американском штате Калифорния, в городе Фримонт произошел пожар на заводе Tesla, которым владеет миллиардер Илон Маск.