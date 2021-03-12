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В Калифорнии загорелся завод Tesla: подробности (видео)

В Калифорнии загорелся завод Tesla: подробности (видео)
07:21 Сегодня Телеграф фото: ТС

В четверг, 11 марта, в американском городе Фримонт (штат Калифорния) случился пожар на заводе по выпуску автомобилей Tesla, собственником которого является миллиардер Илон Маск.

Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, возгорание произошло в части завода, где шло строительство. Причиной пожара называется контакт гидравлической жидкости с расплавленным алюминием.

По данным местного телеканала KRON4, пожарные Фремонта координировали свои действия с пожарной командой Tesla. По состоянию на 18.34 (по местному времени, - Авт.) пожар находился уже под контролем. Две пожарные машины пожарной части Фремонта и один грузовик оставались на месте, наблюдая за пожаром.

Добавим, что огонь тушили несколько пожарных машин с помощью песка. В социальных сетях появились кадры с места происшествия.

Данных о пострадавших в результате пожара пока нет. Затронул ли огонь готовые машины, не уточняется. Ущерб о происшествия пока не оценен.

Как сообщал "Телеграф", ранее завод Tesla был подвержен кибератаке.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

США, Пожары, Видео, Фото, Tesla, Заводы, Илон Маск.
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