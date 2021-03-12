В Киеве загорелся дом престарелых, внутри здания находилось 80 человек

12 марта в Киеве в Подольском районе на улице Лесозащитной, 11 б, в доме престарелых произошел пожар.

Об этом сообщили в украинской ГСЧС.

Согласно предоставленной информации, в трехэтажном здании для людей пожилого возраста "Серебряный век" на крыше возник пожар около 6 часов утра. В то время на объекте находились 65 пенсионеров и 15 человек персонала учреждения.

Согласно данным ГСЧС, пострадавших и погибших во время инцидента нет. Причины возгорания на данный момент уточняются.

Стоит напомнить, что ранее в Харькове 21 января загорелся частный дом для престарелых, из-за чего погибли 15 человек и 5 пострадали.