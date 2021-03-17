Дети сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане: момент попал на видео

В Республике Татарстан дети случайно сожгли памятник Воину-освободителю, установленный в мае 2020 года в городе Заинске. По предварительным данным, причиной уничтожения скульптуры стало неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщает telegram-канал "Лентач".

Примечательно, что монумент был изготовлен из огнеупорного полимерного материала. Теперь местная прокуратура собирается проверить выполнение подрядчиком, который выиграл госконтракт на изготовление и установку монумента, обязательств при установке памятника, в том числе — в части соблюдения технологии производства и использования негорючих материалов.

Вскоре выяснилось, что монумент сожгли подростки. Судя по видео с камер наблюдения, несколько детей играли у играли у Вечного огня, который расположен рядом с памятником. При начале пожара они разбежались. По предварительным данным, вначале загорелся искусственный венок у памятника, а после этого огонь охватил и саму скульптуру, сообщает "Реальное время".

В следственном комитете утверждают, что три девочки и мальчик "жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли венок".

Напомним, в российском городе Ухте открыли памятный знак, посвященный воинам ВДВ. Монумент вызвал шквал критики.