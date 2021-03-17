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Мама назвала "изгоем", друг - "долбариком": в Подмосковье подросток удавился поводком

Мама назвала "изгоем", друг - "долбариком": в Подмосковье подросток удавился поводком
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф

В Подмосковье 13-летний мальчик покончил с собой после ссоры с мамой. Ранее она ругала его за потраченные деньги на онлайн-игру.

Об этом пишет telegram-канал "Mash".

"Федя из Балашихи не очень хорошо учился (последнюю четверть закончил с шестью двойками) и поэтому сильно конфликтовал с матерью. Вчера, по её мнению, совсем жёстко накосячил: случайно потратил с родительской  карточки шесть тысяч на онлайн-игру", - пишут авторы канала.

Заметив пропажу крупной суммы 6 тысяч рублей (2248 гривен) мать пришла к сыну утром в комнату. Женщина сорвала с парня одеяло и облила его водой.  Также она выкинула его вещи и учебники. После этого мать стала всячески сына оскорблять в стиле "изгой", "ты никому не нужен".

Подросток впал в апатию, написал о случившемся своему другу. Ему он рассказал как полез за верёвкой и мылом, чтобы повеситься н турнике. Однако, ему запекло горло и он потерял сознание. Передумав вешаться, парень выпил много таблеток, чтобы подлечить горло.

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Очевидно, описывая эту историю, парень надеялся получить от друга какую-то поддержку. Однако, в ответ одноклассник назвал его "долбариком"

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В итоге, парень довершил задуманное. Мать нашла его с поводком на шее.

Напомним, под Киевом покончил с собой 15-летний парень. Молодой человек был найден повешенным в подвальном помещении.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Подмосковье, Суицид, Подросток, Повесился.
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