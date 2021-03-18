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Четверг, 18.03.2021
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"Дал слово пацана": школьник выпрыгнул из окна высотки на ГАЗель и выжил (фото)

"Дал слово пацана": школьник выпрыгнул из окна высотки на ГАЗель и выжил (фото)
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

18 марта в Новочебоксарске ученик 5-го класса спрыгнул с 25-го этажа многоэтажки после того как дал "слово пацана" и выжил.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным 11-летний мальчик оставил записку для своих родителей перед прыжком. В ней школьник рассказал, об обещании сопернику сброситься с крыши, если тот "поженится" с их одноклассницей. Парень попросил не рассказывать ей о своих чувствах, иначе тоже совершит суицид, но соперник рассказал.

Так, перед совершением суицида мальчик сбежал с уроков.

Во время падения удар смягчила припаркованная "газель" рядом с домом на улице Винокурова, 99, на которую около 8:50 и приземлился ребенок. На данный момент он находится в реанимации и его состояние тяжелое.

По словам медиков, у парня сломаны нога и рука, и в ближайшее время его ожидает операция.

Кадры с места событий:

В свою очередь в Телеграм-канале "Меш" сообщается, что школьник выпрыгнул с 23 этажа.

В любом случае падение с высоты более 20-ти этажей смертельно для практически всех людей, кроме частных случаев.

Фото с места инцидента:

Стоит напомнить, что 10 и 9 марта в Киеве выпали из окон 14-летняя школьница и женщина.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Новочебоксарск.
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