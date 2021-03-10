В Киеве женщина и ребенок упали с высоты и разбились: подробности (фото)

За сутки в Киеве произошла сразу два смертельных ЧП: спрыгнув с 18-го этажа, погибла 14-летняя школьница вечером во вторник, 9 марта и днем в среду, 10 марта, в Днепровском районе женщина выпала из окна.

Как рассказали в полиции Киева, 14-летняя девочка упала с 18-го этажа и умерла мгновенно. Девочка - жительница соседнего дома, где произошло ЧП. Уточняется, что трагедия произошла в Святошинском районе столицы на бульваре Кольцова.

"Главком" пишет, что речь идет о доме 14Д. Девочка якобы шла с занятий по рисованию, позвонила матери и сказала, что уже направляется домой. После этого она зашла в 18-этажный дом, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.

"Врачи по приезду лишь констатировали смерть ребенка", – сказано в сообщении. Что именно побудило девочку к суициду, пока неизвестно.

А уже днем в среду, 10 марта, как сообщает "Киев оперативный" в Telegram, из окна ЖК Парковые озера, выпала женщина. Обстоятельства и этого ЧП сейчас выясняются.

Как сообщал "Телеграф", ранее в четверг, 4 марта, в Киеве на железнодорожном вокзале произошло серьезное ЧП: мужчине поездом отрезало ноги.