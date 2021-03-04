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Попытка самоубийства? На киевском вокзале произошло ЧП с мужчиной

Попытка самоубийства? На киевском вокзале произошло ЧП с мужчиной
17:33 Сегодня Телеграф

В четверг, 4 марта, в Киеве на железнодорожном вокзале произошло серьезное ЧП:  мужчине поездом отрезало ноги.

Об этом сообщают "Вартові Експресо".

Пострадавший выжил, но его в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи в больницу.

На данный момент неизвестно, пытался ли мужчина убить себя или это произошло по чистой случайности и является несчастным случаем.

На месте работают сотрудники полиции, которые должны выяснять все обстоятельства инцидента.

Как сообщал "Телеграф", ранее во Львовской области от полученных травм погиб мужчина, попавший под поезд сообщением "Киев - Трускавец".

Также на рельсах в Смеле Черкасской области прохожие обнаружили двоих подростков с ожогами тела. У 16-летнего парня медики диагностировали электротравму, термические ожоги лица и кисти 5% 1-2 степени. У 14-летнего мальчика - около 40% ожогов тела.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Киев, ЧП, Поезда, Вокзалы, Попал под поезд.
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