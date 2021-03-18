В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру из-за "разгульного образа жизни" (видео и фото 18+)

18 марта около 8 утра, в Подмосковье в Котельниках мужчина зарезал свою сестру прямо посреди улицы из-за того, что она часто меняла мужчин.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Меш".

По информации следователей, женщина не соответствовала представлениям брата о порядочной женщине.

43-летнего нападавшего зовут Мунир Асадов, утром 18 марта он посреди улицы повалил свою 40-летнюю беременную сестру Лейлу Абасову и совершил ряд ударов ножом в грудь и в живот. После этого преступник выбросил оружие в снег и убежал.

Весь процесс нападения происходил прямо на глазах у прохожих.

Согласно данным следователей, недавно женщина развелась, и у брата были претензии к ней по этому поводу.

В то же время погибшая на момент нападения носила ребенка, которому было несколько недель.

Видео момент нападения (ОСТОРОЖНО! на видео присутствуют сцены насилия, контент +18):







Стоит напомнить, что 18 марта в Новочебоксарске школьник выпрыгнул с 25-го этажа многоэтажки из-за того, что дал "слово пацана" и выжил.