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"Фабрика Нашей Рябы": сеть обсуждает видео дома, который арендаторы превратили в курятник

"Фабрика Нашей Рябы": сеть обсуждает видео дома, который арендаторы превратили в курятник
08:26 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети показали ролик снятый внутри дома, который люди превратили в курятник. Пользователей данное видео удивило и заставило высказаться.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил пользователь Антон Хозда.

Изначально скандальный ролик публиковали на ресурсе Пикабу, дата и место его съемки не указывалось. 

Вероятно видео было снято в России.

"Дружелюбная интеллигентная семья с ребенком снимет дом на длительный срок. Не курим, чужих не водим", - подписал видео Хозда.

Ролик произвел впечатление на пользователей и стал предметом шуток и обсуждения.

"У -Уют", - прокомментировал ролик Андрей Сидоров.

Ольга Литвиненко высказалась с иронией: "Хозяйка - супер сдержанная женщина".

"Наша Ряба", - написал Alexandr Fed.

Пользователь Yuliia Kosulnikova написала: "Птицеферма".

"Майнят яйца", - прокомментировал Олег Волошин.

скринскриншот

Стоит напомнить, что 18 марта в Новочебоксарске школьник из 5-го класса выпрыгнул с 25-го этажа многоэтажки из-за того, что дал "слово пацана" и выжил.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 113

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Россия.
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