В Подмосковье прогремел смертельный взрыв: фото, видео и данные о жертвах и пострадавших

19 марта в Подмосковье в Химках произошло ЧП: на улице Зеленой в одной из жилых 9-ти этажек произошел взрыв и начался пожар.

Об этом сообщили в Телеграм-канале 360ТВ.

По словам очевидцев, из окна 8 этажа пошел дым. Причиной этого по информации МЧС стало обрушения перекрытия между 9 и 8 этажами.

В результате инцидента один мужчина и ребенок погибли и ряд жильцов могут находиться под завалами.

Число пострадавших пока уточняется, но спасатели уже успели достать одного ребенка из-под завалов, мальчик жив.

Бригады МЧС сейчас осматривают соседние квартиры и ищут пострадавших.

Жителям дома пришлось быстро покинуть здание и некоторые даже не успели надеть верхнюю одежду.

Видео и фото с места инцидента:



























Стоит напомнить, что ранее 16 марта в Тамбовской области, из-за взрыва старого телевизора в частном доме погибли четверо мужчин и женщина.