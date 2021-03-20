В Москве горит Кремль: подробности, фото и видео с места

В субботу, 20 марта, в Москве загорелся Измайловский кремль.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Mash", "LIFE SHOT" и "BAZA".

Пожар начался в Вернисаже, деревянном здании с множеством деревянных пристроек.

Площадь пожара в Измайловском кремле в Москве пока составляет 160 квадратных метров. На месте работают несколько бригад спасателей и правоохранители.

На данный момент его удалось локализовать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dzheyms Pikering (@dzheyms)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dzheyms Pikering (@dzheyms)

Отметим, Кремль в Измайлове представляет собой культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Это сеть деревянных построек, которые стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков. По состоянию на 2018 год, Кремль в Измайлово состоит из девяти музеев и выставочных площадок.

Добавим, что расстояние между Кремлем на Красной площади в Москве и Измайловским кремлем составляет около 10 км.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве в здании Мосгоргеотреста вспыхнул масштабный пожар.