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Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)

Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф Фото: telegram - breakingmash

В Краснодарском крае в Абинском районе произошло ЧП: на переправе через реку Адегой перевернулась машина в результате чего погибли трое человек.

Об этом 20 марта сообщили в Телеграм-канале "Меш". Там также поделились видео с места событий.

Согласно предоставленным данным, семья из мужчины, его жены, бабушки и двоих детей переправлялись через реку, но внезапно их автомобиль "УАЗ" перевернулся и утонул.

Чудом удалось выжить только бабушке и внучке, они вовремя успели выпрыгнуть перед обрывом. Другой ребенок, которому было 12 лет - погиб.

При этом в Телеграм-канале LIFE SHOT сообщают о 10-летнем мальчике.

Кадры с места происшествия:

Стоит напомнить, что днем ранее, 19 марта в Подмосковье, в Химках район потревожил взрыв, который произошел в одной из 9-ти этажек, после чего в ней начался пожар.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Красноярск.
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