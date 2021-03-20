Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)

В Краснодарском крае в Абинском районе произошло ЧП: на переправе через реку Адегой перевернулась машина в результате чего погибли трое человек.

Об этом 20 марта сообщили в Телеграм-канале "Меш". Там также поделились видео с места событий.

Согласно предоставленным данным, семья из мужчины, его жены, бабушки и двоих детей переправлялись через реку, но внезапно их автомобиль "УАЗ" перевернулся и утонул.

Чудом удалось выжить только бабушке и внучке, они вовремя успели выпрыгнуть перед обрывом. Другой ребенок, которому было 12 лет - погиб.

При этом в Телеграм-канале LIFE SHOT сообщают о 10-летнем мальчике.

Кадры с места происшествия:

Стоит напомнить, что днем ранее, 19 марта в Подмосковье, в Химках район потревожил взрыв, который произошел в одной из 9-ти этажек, после чего в ней начался пожар.