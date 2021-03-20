Россиянина затягали по судам из-за "шпионской" покупки на AliExpress (видео)

Житель российского Медногорска (Оренбуржская область) приобрел очки со встроенной камерой на "АлиЭкспресс" за 600 рублей (223 гривны), но нарвался на штраф в 30 тысяч (11,2 тысячи грн).

Историей мужчины поделился Телеграм-канал Mash.

Как отмечается, Денис Исхаков купил очки, но затем понял, что их дизайн ему не нравится, да и светодиодная лампа сильно била в глаза. А посему он решил выставить их на продажу на местном "Авито" за 400 рублей (149 грн).

Покупатель нашелся довольно быстро, но когда сделка была заключена, тот достал из кармана удостоверение.

На Исхакова оформили дело за торговлю шпионским оборудованием. Его оправдания судья слушать не стал и выписал ему штраф в 30 тысяч рублей, хоть и позже снизили его до 25 тысяч.

"Парень не унывает, строчит посты в сеть и намерен снова обжаловать решение", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 18 марта в Новочебоксарске ученик 5-го класса спрыгнул с 25-го этажа многоэтажки после того как дал "слово пацана"