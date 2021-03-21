Незабываемое представление: в российском цирке на глазах у зрителей подрались слоны (видео)

В российской Казани цирковые слонихи подрались прямо во время представления.

Как сообщает РИА, инцидент произошел во время представления "Шоу слонов и магия цирка".

На кадрах разлетевшихся по сети видно, как одна слониха внезапно атаковала другую, повалила ее на стенку манежа и полезла к первым рядам зрителей.

Дрессировщикам удалось оперативно прекратить схватку. Вследствие инцидента никто не пострадал.

Сотрудники цирка заверяют, что ранее такого никогда не случалось, но допускают, что слоны подрались из-за желания показать лидерство, что является частым явлением в животном мире весной.





Представление после этого отменили, а деньги за билеты были возвращены покупателям.

Как сообщалось ранее, в Национальном парке Королевы Елизаветы в Уганде неизвестные убили и расчленили прайд редких львов.