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Незабываемое представление: в российском цирке на глазах у зрителей подрались слоны (видео)

Незабываемое представление: в российском цирке на глазах у зрителей подрались слоны (видео)
Обновлено 19:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российской Казани цирковые слонихи подрались прямо во время представления. 

Как сообщает РИА, инцидент произошел во время представления "Шоу слонов и магия цирка". 

На кадрах разлетевшихся по сети видно, как одна слониха внезапно атаковала другую, повалила ее на стенку манежа и полезла к первым рядам зрителей. 

Дрессировщикам удалось оперативно прекратить схватку. Вследствие инцидента никто не пострадал. 

Сотрудники цирка заверяют, что ранее такого никогда не случалось, но допускают, что слоны подрались из-за желания показать лидерство, что является частым явлением в животном мире весной. 


Представление после этого отменили, а деньги за билеты были возвращены покупателям. 

Как сообщалось ранее, в Национальном парке Королевы Елизаветы в Уганде неизвестные убили и расчленили прайд редких львов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 367

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Россия, Казань, Слоны, Цирк.
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