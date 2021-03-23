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Без камер и "тайной" вакциной: Путин привился от коронавируса

Без камер и "тайной" вакциной: Путин привился от коронавируса
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, но якобы из-за своей нелюбви к публичности сделал это не на камеры. Также скрывается и вакцина, которой защитился от COVID-19 российский гарант.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам паузы в рабочем графике российский лидер делать не будет - в среду, 24 марта, у Путина будет полноценный рабочий день.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь заявил, что фото и видео процедуры не будет – якобы Путин не любит что-либо делать на камеры.

"Что касается вакцинации под камеры, то ему президенту это не нравится", - сказал представитель Кремля.

Интересно, что в Кремле отказались сообщать, какой вакциной привился Путин, сославшись на то, что якобы "все три российские вакцины абсолютно надежны".

Нежелание публичности в вопросе вакцинации выглядит довольно странным, поскольку Путин не раз грешил ранее тем, что светил своим голым торсом. Например, одна из таких фотографий, где Путина можно увидеть  с голым торсом на коне была сделана в августе 2009 года во время отдыха в Туве.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин до последнего отказывался от прививки от коронавируса, прием под разными предлогами.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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