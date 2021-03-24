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Среда, 24.03.2021
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В России горе-мать растила дочерей с 19 котами: младшая не говорит и отзывается на "кис-кис" (фото)

В России горе-мать растила дочерей с 19 котами: младшая не говорит и отзывается на "кис-кис" (фото)
13:27 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Подмосковье обнаружили двух девочек-маугли, которые жили вместе с 19-ю кошками.

Об этом 24 марта сообщили в Телеграм-канале Меш.

По предоставленным данным, мать девочек - неонацистка из Латвии.

Полицейские преследовали подозрительного парня на улице Салтыкова-Щедрина и проследовали за ним в один из частных домов, где и обнаружили детей. Дацэ и Мышана выглядели истощенными, грязными, по возрасту девочкам 6 и 11 лет.

Их мать называет себя Алприкой - женщина публикует в сети неонацистские лозунги и фотографии с характерными римскими приветствиями. 

6-летняя Дацэ, ползала на четвереньках, откликалась на "кис-кис" и не могла разговаривать. Медики не сразу смогли определить их возраст. В то же время, 11-летняя Мышана, не припоминала, когда посещала школу в последний раз.

На данный момент обеих девочек доставили в больницу.

По информации прокуратуры, в доме, где жили девочки, нет еды, детской одежды, кровати и средств гигиены. 

Медики в свою очередь отметили, что у одной из девочек есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная, социализированная.

Мать девочки позднее рассказала полиции, что бросала свою 6-летнюю дочь с сожителем иногда на 4-5 дней. И что с ней было в это время, она не знает.

Мать девочки говорит, что она сама нигде не училась и никогда не ходила в школу.

Стоит напомнить, что 20 марта в Москве загорелся Измайловский кремль, пожар сперва тушили гастарбайтеры.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Подмосковье.
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