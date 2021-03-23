Всем очень повезло: вскрылись неожиданные подробности возгорания кремля в Москве

В субботу, 20 марта, в Москве загорелся Измайловский кремль. Комплекс, состоящий из девяти музеев и выставочных площадок, удалось относительно быстро потушить, силами прибывших на место пожарных.

Однако, как сообщает Телеграм-канал Baza, спасателей вызвала не администрация комплекса, а посетители.

Причина кроется в том, что в распоряжении кремля есть несколько списанных пожарных машин. Помимо них также ранее содержались отставные сотрудники МЧС, однако позже это оказалось слишком дорого для администрации, а потому их заменили на гастарбайтеров с нулевым опытом.

Зачастую эти люди, выходцы из Средней Азии, которые пожаротушением никогда не занимались, просто льют воду на дым. А вот настоящих пожарников администрация вызывает лишь в самых экстренных случаях.

"Настоящие пожарные об этом знают и очень злятся. Говорят, что всем повезло, что в ту субботу в здании были посетители и они вызвали настоящих пожарных", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье 19 марта произошел взрыв в многоэтажке, в результате чего погибло два человека.