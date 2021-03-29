Известная российская пропагандистка упала в прямом эфире "Время покажет" (видео)

Российская телеведущая Екатерина Стриженова в эфире передачи "Время покажет" упала и сломала руку.

Кадры момента падения обнародованы в Телеграм-канале "Mash".

"Ведущую "Первого канала" Екатерину Стриженову госпитализировали со съемок с переломом руки. Она упала во время записи программы "Время покажет" в Останкино", - говорится в сообщении.

"Время покажет" - пропагандистская передача, в которой приглашенные участники дискутируют на резонансные темы, связанные с Украиной. Стриженова является ее ведущей с 2017 года.

В этом выпуске обсуждалась тема Голодомора в Украине. Ведущая прервала выступление одного из гостей передачи и объявила о рекламной паузе, после чего сделала несколько шагов назад, оступилась и упала.

Как сообщалось ранее, российский ТикТок блогер обнародовал видео, в котором рассказал, почему Крым это Украина. Но из-за волны ненависти от соотечественников, ему пришлось удалить запись.