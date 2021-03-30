В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента

В Подмосковье в Мытищах произошло ЧП: мужчина начал стрельбу по прохожим и правоохранителям из окон частного дома.

Об этом 30 марта сообщили в Телеграм-канале Меш.

Согласно предоставленным данным, 61-летний стрелок Владимир Барданов, который прописан в Москве, обвиняется за незаконную торговлю оружием решил не сдаваться полиции так просто. Мужчина забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка Вешки и более 4 часов держал оборону, бросая гранаты и ведя стрельбу из автомата.

Спустя некоторое время начался штурм дома силовиками.

Позднее выяснилось, что мужчина владел рядом предприятий, одним автосервисом и двумя охранными фирмами, которые были ликвидированы в течение 2-3 последних лет.

С того времени у него могло остаться оружие.





Фото с места событий:

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