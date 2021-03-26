Больной курильщик поджег коронавирусное отделение больницы: детали курьеза

В России во 2 городской больнице Пскова произошел пожар, - всему виной послужил поступок больного коронавирусом пенсионера, который закурил в кислородной маске прямо в палате.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Согласно предоставленным данным, 70-летний мужчина лежал в палате пульмонологии с поражением легких и, видимо, решил добить свой орган - будучи в кислородной маске, он зажег сигарету и начал курить.

Вследствие чего прямо около его лица возник хлопок и в отделении начался пожар, медсестры эвакуировали пациентов прямо на руках.

Из-за возникшего пожара множество ожогов получил именно курильщик, но также пострадала еще одна женщина, которая надышалась дымом.

Стоит напомнить, что 25 марта на Сахалине в одном из общежитий произошло смертельное ЧП: двоих парней 18 и 19 лет, студентов первого и второго курсов убило током в душе.

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