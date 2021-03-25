"Надежно" зафиксировали: россиян напугал "дождь" из профлиста и утеплителя (фото, видео)

Жители девятиэтажки на проспекте Первостроителей в российском Комсомольске-на-Амуре стали свидетелями необычного дождя: в какой-то момент мимо их окон начали пролетать желтые профилированные листы, лежавшие на крыше.

Об этом сообщают "Новости Хабаровск".

Как оказалось, коммунальщики планировали обшить металлическим профлистом торец дома. Пачку листов и утеплителя придавили бетонной плитой и оставили на крыше, но у сильного ветра, поднявшегося в тот день были свои планы: он повалил все стройматериалы на землю. Поэтому жильцы дома стали невольными свидетелями пролетающих мимо их окон листов, что сопровождалось грохотом.

"Начался страшный грохот. Я выглянула в окно, а тут листы металлические летают. Было страшно!" – рассказала жительница дома Ольга.

Отметим, что профлисты приземлились во дворе девятиэтажки и повредили припаркованные автомобили. К счастью, люди не пострадали.

"Думаю, ремонт – рихтовка, покраска - мне обойдется тысяч в тридцать минимум", - поделился владелец поцарапанного Lexus.

Представитель подрядной организации, которая оставила стройматериалы на крыше, объяснил, что ветер сдвинул бетонную плиту, чем рабочие придавили профлисты.

"Плиту сдуло ветром, значит, порыв был такой силы, что подорвал ее! Она набок перевернулась, а листы — их было 120 штук — все улетели", - не без удивления рассказал представитель строительной организации.

Как сообщал "Телеграф", ранее в связи с сильной непогодой в России во Владивостоке произошло ЧП: бетонная плита упала с крыши девятиэтажки прямо на джип и чуть не убила мужчину.

Также в Новосибирске на автомобиль с людьми упали ледяные глыбы с крыши балкона многоквартирного дома.