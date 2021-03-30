Под Питером перевернулось рыболовное судно: много людей унесло течением (видео)

В России на Питерском судостроительном заводе, Кировского района в Отрадном произошло ЧП: перевернулось строящееся судно вместе с людьми.

Об этом сообщили 30 марта в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, на момент ЧП на судне находились 8 человек, несколько из которых упали в воду в последствии.

Двое человек госпитализированы, а двое сварщиков оказались в заперти без возможности самостоятельно выйти.

"Уже много людей утонуло, Нева унесла", - говорят очевидцы.

Сам корабль 60 метров в длину и 15 в ширину, неизвестно по какой причине наклонился и оперся на стену причала, на данный же момент его удерживают три крана.

По информации очевидцев, это не первый подобный случай: снова намудрили с развесовкой, когда на борту были люди. В предыдущий раз в такой ситуации рабочему сломало ногу.

Кадры с места инциента:

Карта, где находиться завод Пелла:

Стоит напомнить, что 30 марта в Подмосковье в Мытищах мужчина начал стрельбу по прохожим и правоохранителям из окон частного дома.