Россиянин втайне от супруги женился еще раз: она обо всем узнала уже из завещания

В РФ в Челябинске "жена" миллионера только после смерти мужа узнала, что они разведены и все его деньги достанутся любовнице.

Об этом 31 марта сообщили в Телеграм-канале Меш.

Все началось с конфликта между супругами, после которого жена уехала в командировку, а муж подал на развод. Из-за безответной реакции женщины брак расторгли в ее отсутствие.

Таким образом, жена не подозревала, что уже разведена когда вернулась.

В свою очередь мужчина нашел себе любовницу и тайно на ней женился, но жить остался у "жены".

Все бы могло и дальше продолжаться, но мужчина внезапно умер.

После этого его "жена" пошла к нотариусу получать наследство, но только там узнала, что она уже не жената с умершим и все деньги переведут его любовнице - настоящей жене.

Стоит напомнить, что 27 марта в российском Асбесте в торговом центре "Небо" с выставки животных сбежала обезьяна.