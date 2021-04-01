"Явно спланированные провокации": россияне заявили о проблемах с "Северным потоком-2"

В РФ операторы "Северного потока - 2" заявили о росте активности иностранных кораблей в зоне проведения работ.

Об этом 1 апреля сообщили РИА Новости.

Согласно предоставленным данным, 28 марта в зоне трубоукладчика "Фортуна" была замечена неопознанная подводная лодка.

По словам операторов проекта, то, что подводная лодка расположилась на расстоянии около одной мили от трубопровода, она вполне могла вывести систему из строя, что в итоге привело бы к повреждению "Северного потока".

Также активность показывают и иностранные гражданские суда, которые, попадают в недопустимую зону и опасно близко подплывают к барже не реагируя на запрос экипажа.

В заявлении компания назвала данные действия "спланированными" и подготовленными "провокациями".

Стоит напомнить, что 26 марта Польша лишила регистрации два корабл, которые строили Северный поток 2 под флагом Польши