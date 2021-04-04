Четверть миллиона за убийство пасынка: мужчина хотел хитростью решить семейные проблемы, но прогадал

Под Москвой, в Ногинске 61-летний пенсионер пообещал простить долг своему знакомому в 700 тысяч рублей (более 250 тысяч гривен, - Авт.) при условии, если тот расправится с его 34-летним пасынком.

Причина у мужчины "убрать" сына своей супруги была веская - ему не нравилось, что тот ведет себя в доме слишком "по-хозяйски". Главу семьи это настолько раздражало, что в 2019 году он даже поджег свой дом, где они жили всей семьей.

Тогда в отношении пенсионера возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Мужчина понимал, что на суде пасынок даст показания против него, поэтому решил его "ликвидировать". Правда, с киллером он прогадал.

Приятель-должник не стал никого убивать — вместо этого он сдал пенсионера полицейским. Сотрудники выдали "наемнику" паспорт и права пасынка, чтобы отчим поверил, что его нет в живых. Задержали заказчика в момент, когда он возвращал "киллеру" долговую расписку за выполненный заказ.

Теперь к первому делу о поджоге прибавилась еще одно - организация покушения на убийство.

Как сообщал "Телеграф", ранее 32-летний россиянин жестоко убил свою сожительницу, после чего - отправился расправиться с ее малолетним братом. Ужасная трагедия произошла в Армавире.