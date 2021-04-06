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Дорогая и глупая авария: в Сочи лихач разбил Lamborgini Urus (фото и видео)

Дорогая и глупая авария: в Сочи лихач разбил Lamborgini Urus (фото и видео)
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: telegram - breakingmash

В Сочи в Красной поляне, неподалеку от остановки Мегафон произошло ДТП: разбился Lamborghini Urus стоимостью в 20 миллионов.

Об этом 5 апреля сообщили в Телеграм-канале Меш.

Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение в поселке Эсто-Садок в районе Красной поляны.

Владельцем авто является бизнес-леди Мирослава Тиханова, которая владеет компанией DayDream, занимающейся арендой элитных автомобилей.

Эта же бизнес-вумен оказывала помощь в съемках клипа "Yung Trappa" российского певца Моргенштерна.

Пока не установлено, кто был за рулем, сама Мирослава или скандальный арендатор.

Видео с места инцидента, которые сняли очевидцы:

Напомним, что ранее, 3 апреля под Киевом произошло ДТП: на выезде из Белогородки дважды перевернулось легковое авто.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Россия, Сочи.
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