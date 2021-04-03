Под Киевом произошла авария с двойным переворотом: двух человек зажало в авто (фото)

Под Киевом, на выезде из Белогородки водитель легкового авто, перевернувшегося дважды, устроил ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

В результате аварии водителя и пассажира зажало в авто. Предварительно, водитель не справился с управлением.

"На месте полиция и медики. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте ПДД", - пишут авторы.

На кадрах видно лежащий на земле автомобиль. После удара его искорежило до неузнаваемости. Судя по кадрам, людям, находившимся внутри салона в момент аварии, крупно повезло, по всей видимости, родились в рубашке.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе машина "скорой помощи" въехала в припаркованное такси, раскурочив его вдребезги. Водитель поврежденного автомобиля чудом не пострадал.

Также под Винницей пьяный водитель автомобиля Skoda сбил двух детей, едущих на велосипеде.