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Под Винницей пьяный юноша насмерть сбил детей и сам чуть не сгорел (фото и видео)

Под Винницей пьяный юноша насмерть сбил детей и сам чуть не сгорел (фото и видео)
Обновлено 12:35 Сегодня Телеграф

Смертельное ДТП произошло во вторник, 30 марта, в селе Росоша Липовецкой территориальной общины Винницкой области. Пьяный водитель автомобиля Skoda сбил двух детей, едущих на велосипеде.

"20-летнйи житель Оратовской территориальной общины, допустил наезд на двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которые на велосипеде двигались по проезжей части дороги. В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся", - сообщает отдел коммуникации национальной полиции в Винницкой области.

От полученных травм оба ребенка скончались на месте происшествия. Как выяснилось, владелец иномарки был за рулем в нетрезвом виде. В его крови обнаружили 1.76 промилле алкоголя.  Сам виновник аварии не пострадал. Сейчас он задержан.

Напомним. в Одессе 20-летний парень, буди нетрезвым за рулем автомобиля Toyota, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с Ford Transit. Во время ДТП машина сбила двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Обоих пострадавших доставили в больницу.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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ДТП, Дети, Винницкая область, Авария, Пьяный.
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