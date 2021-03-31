Под Винницей пьяный юноша насмерть сбил детей и сам чуть не сгорел (фото и видео)

Смертельное ДТП произошло во вторник, 30 марта, в селе Росоша Липовецкой территориальной общины Винницкой области. Пьяный водитель автомобиля Skoda сбил двух детей, едущих на велосипеде.

"20-летнйи житель Оратовской территориальной общины, допустил наезд на двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которые на велосипеде двигались по проезжей части дороги. В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся", - сообщает отдел коммуникации национальной полиции в Винницкой области.

От полученных травм оба ребенка скончались на месте происшествия. Как выяснилось, владелец иномарки был за рулем в нетрезвом виде. В его крови обнаружили 1.76 промилле алкоголя. Сам виновник аварии не пострадал. Сейчас он задержан.

Напомним. в Одессе 20-летний парень, буди нетрезвым за рулем автомобиля Toyota, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с Ford Transit. Во время ДТП машина сбила двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Обоих пострадавших доставили в больницу.