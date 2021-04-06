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Последняя карта Кремля? Главного дипломата Обамы заподозрили в подыгрывании Путину

Последняя карта Кремля? Главного дипломата Обамы заподозрили в подыгрывании Путину
19:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава МИД РФ Сергей Лавров "случайно" встретился в Индии с бывшим главой Госдепа Джоном Керри. 

В настоящее время они находятся в Дели для подготовки к проведению онлайн-саммита по климатическим вопросам. По данным "Коммерсант", американская делегация "случайно" остановилась в одном отеле с российской. 

Факт встречи подтверждает также издание РБК. По его информации, незапланированная встреча была краткой и на ней обсуждались климатические вопросы. 

Однако российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что встреча имела другие цели. 

"Прирученный Москвой в 12-16 годах Керри последняя карта Кремля в Вашингтоне. Ему срочно организовали "случайную встречу" с куратором в Дели", - написал он, добавив, что экс-глава внешнеполитического ведомства США будет продвигать выгодную Путину линию. 

Саммит состоится в конце апреля, на него приглашены около 40 мировых лидеров, включая Путина. 

Джон Керри занимал занимал должность главы Госдепа в администрации Барака Обамы в 2013-2017 годах. Керри отрицательно отнесся к оккупации Крыма Россией. После начала российской агрессии он провел с лавровым несколько раундов переговоров о ситуации в Украине, но в целом они не принесли существенных результатов. Также он старался избегать вопроса о поставке Украине летального оружия. 

 После победы на выборах в 2020 году Джо Байдена, Керри был назначен на новую должность спецпредставителя президента по вопросам климата. 

Напомним, ранее в российском МИД рассказали о том, как ведутся переговоры между США и Россией об Украине

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Индия, США, Россия, Сергей Лавров, Джон Керри.
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