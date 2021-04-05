Россия рассекретила, как решает "украинский вопрос" совместно с США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что РФ и США "ведут контакты" по Украине на высоком уровне. Среди топ-тем в так называемом украинском вопросе - ситуация на Донбассе, в частности - последняя эскалация конфликта.

По информации российского СМИ "РИА Новости", США озаботились тем, что к украинской границе со стороны РФ начали стягивать военную технику. Рябков же ответил, что на своей территории они могут делать все, что сочтут нужным.

Министр заявил, что они "контактируют с американцами на высоком уровне". Однако тут же добавил, что "они полностью игнорируют Вашингтон".

"И какие-то американские сигналы не имеют к этому (стягиванию российских войск к границе Украины - ред.) ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - сказал Рябков.

Напомним, Россия перебрасывает к границе с Украиной бронетехнику из Юрги (Кемеровская область). К таким выводам пришла группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team. Так, по номеру одного из вагонов посредством сервиса gdevagon удалось установить, что с 30 марта по 11 апреля эта платформа следует со станции Юрга в станцию Тресвятская в Воронежской области, находящуюся неподалеку от границы с Украиной.

Ранее мы также писали о том, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия не желает мира с Украиной, а потому лишь объединив усилия с США и ЕС наша страна может завершить конфликт.