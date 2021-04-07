Пенсионерки сидели в лужах и грязи: в России с размахом отметили 50-летие многоэтажки (видео)

6 апреля в городе Реж Свердловской области депутат устроил праздник в честь 50-летия многоэтажки.

Об этом 7 апреля сообщили в Телеграм-канале "Кровавая барыня".

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин решил устроить праздник в честь 50-летия многоэтажки. Он посадил пенсионерок в лужи и грязь, вышел к нарисованной сцене и спел Юру Шатунова.

В свою очередь, депутат заявил, что приехал оказать помощь в благоустройстве двора. "Старшая по дому предложила мне спеть. Спел. Люди довольны. Мы обнимались, фотографировались. Почему не спеть, я не человек что ли", - сообщил он.

Видео с места событий:





Напомним, что 6 апреля в Сочи в Красной поляне вблизи остановки Мегафон произошла авария: элитное авто Lamborghini Urus разбилось о забор.