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Авто чуть не раздавило трех человек на СТО: момент ЧП попал на видео

Авто чуть не раздавило трех человек на СТО: момент ЧП попал на видео
23:29 Ср, 7 Апрель 2021 Телеграф

Курьезное ЧП, едва не приведшее к трагическим результатом, произошло в Сочи (российская Федерация) 27 марта. Автомобиль Hyundai чуть не раздавил троих человек на СТО.

Об этом рассказал telegram-канал "Сочи №1"

"В Сочи в автосервисе машина рухнула с подъемника. Водитель пригнал на ТО свой «Хёндай». Думал, ремонт на пару тысяч. Теперь, видимо, на пару сотен тысяч. Хорошо, что не на людей!", - отмечают авторы канала.

На кадрах можно увидеть как трое мужчин стоят под автомобилем, закрепленном на подъемнике Вдруг машина начинает падать им на голову. Чудом мужчинам удалось отскочить.

"Там вся машина пару сотен тысяч стоит",  "По хорошему ее давно в утиль пора" – высказали свое мнение читатели канала.

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Напомним, В столице на улице Карла Маркса в Жулянах произошел мощный взрыв. ЧП произошло в двухэтажном здании, переоборудованном под СТО. Взрыв полностью раскурочил здание, осколки которого разлетелись на десятки метров от эпицентра.  К счастью никто из людей не пострадал. Причины будут установлены после экспертизы ГСЧС.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Сочи, Hyundai, Подъемник, СТО.
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