Осколки разлетелись на десятки метров: эксклюзивные фото последствий взрыва в Жулянах

В Киеве на улице Карла Маркса в Жулянах произошел мощный взрыв, который полностью разрушил двухэтажное здание переоборудованное под СТО.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Очевидцы происшествия заверяют, что взрыв был очень мощным. Само помещение было полностью уничтожено, а его куски разлетелись на десятки метров от эпицентра.

Металлическая дверь здания перелетела к соседнему дому, выбила окно и повредила стену. Спасателям пришлось ставить упоры, чтобы тот не разрушился.

Также пострадал припаркованный возле здания "Ланос".

Одна из живущих неподалеку женщин рассказала, что владелец СТО занимался установкой газобаллонного оборудования на автомобили. По ее словам, он постоянно нарушал правила безопасности и конфликтовал с соседями.

Сотрудники ГСЧС не назвали причину происшествия, сославшись на то, что надо проводить дальнейшие расследования и экспертизы.

Несмотря на масштабные разрушения, причиненные взрывом, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"