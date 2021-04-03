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Осколки разлетелись на десятки метров: эксклюзивные фото последствий взрыва в Жулянах

Осколки разлетелись на десятки метров: эксклюзивные фото последствий взрыва в Жулянах
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф

В Киеве на улице Карла Маркса в Жулянах произошел мощный взрыв, который полностью разрушил двухэтажное здание переоборудованное под СТО. 

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа". 

Очевидцы происшествия заверяют, что взрыв был очень мощным. Само помещение было полностью уничтожено, а его куски разлетелись на десятки метров от эпицентра. 

Металлическая дверь здания перелетела к соседнему дому, выбила окно и повредила стену. Спасателям пришлось ставить упоры, чтобы тот не разрушился. 

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Также пострадал припаркованный возле здания "Ланос".

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Одна из живущих неподалеку женщин рассказала, что владелец СТО занимался установкой газобаллонного оборудования на автомобили. По ее словам, он постоянно нарушал правила безопасности и конфликтовал с соседями. 

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Сотрудники ГСЧС не назвали причину происшествия, сославшись на то, что надо проводить дальнейшие расследования и экспертизы. 

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Взрыв в Жулянах на Карла Маркса 3 апреля 2021

Несмотря на масштабные разрушения, причиненные взрывом, обошлось без жертв и пострадавших. 

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 229

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Киев, Взрыв, ГСЧС.
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