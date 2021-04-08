Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль
"Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль
Боевики усиливают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
Боевики усиливают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему
Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему

Нашумевшая история с "пьяным" таксистом в Воронеже получила печальный конец

Нашумевшая история с "пьяным" таксистом в Воронеже получила печальный конец
12:39 Сегодня Телеграф принтскрин

В российском Воронеже  2 апреля пассажирка сняла на видео водителя такси, который вел себя неадекватно и не смог завершить поездку, после чего выложила ролик в соцсеть с жалобой на халатное отношение водителя. Спустя несколько дней стало известно, что мужчина умер от инсульта.

История стала резонансной и выложенное в соцсеть женщиной видео опубликовали различные российские Telegram-каналы.

На видео видно, что водитель почти терял сознание и жаловался на боль в голове. Тем не менее, он попытался довезти женщину до места назначения. Напуганная пассажирка попросила его остановиться и вышла из автомобиля, хотя таксист, с трудом произнося слова, сначала попытался убедить ее в том, чтобы продолжить поездку.

О смерти же мужчины сообщило российское интернет-издание "Аргументы и факты. Воронеж".

"Личность мужчины была установлена, им оказался 40-летний житель Коминтерновского района. Данный водитель скончался. Экспертиза показала, что причиной наступления смерти стал инсульт", - сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Многие прокомментировавшие новость пользователи соцсети раскритиковали женщину, отмечая, что нужно было не видео о "халатном" водителе выкладывать, а вызвать явно больному человеку "скорую" помощь.

Воронеж_комменты

Как сообщалось, в Николаеве таксист застрелил женщину ради 6 тысяч гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 95

Все по теме:

Инсульт, Россия, Воронеж, Умер, Таксист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
02 Зеленский собрался на Донбасс: первые детали поездки
03 Витренко уходит в отставку
04 Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
05 Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Байдена подготовили серьезные шаги против путинского газопровода, но опасаются их делать
У Байдена подготовили серьезные шаги против путинского газопровода, но опасаются их делать
Госуправление делами пересмотрело сумму ремонта Офиса президента на Банковой: сумма все равно космическая
Госуправление делами пересмотрело сумму ремонта Офиса президента на Банковой: сумма все равно космическая
Душили и били током, грозили повесить: стало известно об издевательствах ФСБ над украинцем в Крыму
Душили и били током, грозили повесить: стало известно об издевательствах ФСБ над украинцем в Крыму
Слухи и манипуляции: Витренко опроверг новости о своей отставке
Слухи и манипуляции: Витренко опроверг новости о своей отставке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь