Нашумевшая история с "пьяным" таксистом в Воронеже получила печальный конец

В российском Воронеже 2 апреля пассажирка сняла на видео водителя такси, который вел себя неадекватно и не смог завершить поездку, после чего выложила ролик в соцсеть с жалобой на халатное отношение водителя. Спустя несколько дней стало известно, что мужчина умер от инсульта.

История стала резонансной и выложенное в соцсеть женщиной видео опубликовали различные российские Telegram-каналы.

На видео видно, что водитель почти терял сознание и жаловался на боль в голове. Тем не менее, он попытался довезти женщину до места назначения. Напуганная пассажирка попросила его остановиться и вышла из автомобиля, хотя таксист, с трудом произнося слова, сначала попытался убедить ее в том, чтобы продолжить поездку.

О смерти же мужчины сообщило российское интернет-издание "Аргументы и факты. Воронеж".

"Личность мужчины была установлена, им оказался 40-летний житель Коминтерновского района. Данный водитель скончался. Экспертиза показала, что причиной наступления смерти стал инсульт", - сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Многие прокомментировавшие новость пользователи соцсети раскритиковали женщину, отмечая, что нужно было не видео о "халатном" водителе выкладывать, а вызвать явно больному человеку "скорую" помощь.

Как сообщалось, в Николаеве таксист застрелил женщину ради 6 тысяч гривен.