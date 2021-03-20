"Так получилось". В Николаеве таксист застрелил женщину ради 6 тысяч гривен (фото и видео)

14 марта в Николаеве у себя дома была убита 38-летняя женщина. Оказалось, ее застрелил таксист, с которым она познакомилась на сайте знакомств - через несколько дней его задержали, а накануне суд арестовал преступника без права внесения залога.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

Женщина, которая сдавала погибшей квартиру, сообщила, что с той нет связи, а соседка заметила через окно человека без сознания.

Полицейские при осмотре тела нашли огнестрельное ранение в голову.

Было начато расследование.

Согласно данным, которые установили полицейские, таксист познакомился с 38-летней жительницей Черкасской области в сети и под предлогом интимного общения попал к ней в съемную квартиру, где и расправился с ней дважды выстрелив ей в голову. В квартире мужчина нашел около 6 тысяч гривен, а все предметы с его отпечатками он забрал с собой.

Но оперативникам удалось его задержать в Николаеве 18 марта.

У злоумышленника в машине были найдены пистолет, револьвер с глушителем и патроны.

Его обвиняли в умышленном убийстве, которым предусмотрено до 15 лет заключения.

В центральной районном суде Николаева 19 марта поддержали ходатайство следователя и приговорили преступника к 60 суткам без права внести залог.

Сам же подозреваемый свою вину признал, и утверждал, что не намерен скрываться от суда. Следует отметить, что мужчина не смог пояснить причину совершения убийства.

"Почему я это сделал - так получилось, я затрудняюсь ответить", - сказал он в суде.

Стоит напомнить, что 19 марта под Киевом, в Бориспольском районе, полицейские задержали подозреваемых в заказном убийстве мужчины, один из которых оказался его сыном.