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"Так получилось". В Николаеве таксист застрелил женщину ради 6 тысяч гривен (фото и видео)

"Так получилось". В Николаеве таксист застрелил женщину ради 6 тысяч гривен (фото и видео)
09:49 Сегодня Телеграф Фото: ГУНП

14 марта в Николаеве у себя дома была убита 38-летняя женщина. Оказалось, ее застрелил таксист, с которым она познакомилась на сайте знакомств - через несколько дней его задержали, а накануне суд арестовал преступника без права внесения залога.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

Женщина, которая сдавала погибшей квартиру, сообщила, что с той нет связи, а соседка заметила через окно человека без сознания.

14 марта в Николаеве у себя дома была убита 38-летняя женщина.

Полицейские при осмотре тела нашли огнестрельное ранение в голову.

Было начато расследование.

14 марта в Николаеве была убита 38-летняя женщина

Согласно данным, которые установили полицейские, таксист познакомился с 38-летней жительницей Черкасской области в сети и под предлогом интимного общения попал к ней в съемную квартиру, где и расправился с ней дважды выстрелив ей в голову. В квартире мужчина нашел около 6 тысяч гривен, а все предметы с его отпечатками он забрал с собой.

Но оперативникам удалось его задержать в Николаеве 18 марта.

Полиции удалось его задержать в Николаеве 18 марта

оперативникам удалось его задержать в Николаеве

У злоумышленника в машине был найден пистолет

У злоумышленника в машине были найдены пистолет, револьвер

У злоумышленника в машине были найдены пистолет, револьвер с глушителем и патроны.

У злоумышленника в машине были найдены пистолет, револьвер с глушителем и патроны. 

Его обвиняли в умышленном убийстве, которым предусмотрено до 15 лет заключения.

оперативникам удалось задержать мужчину в Николаеве 18 марта

В центральной районном суде Николаева 19 марта поддержали ходатайство следователя и приговорили преступника к 60 суткам без права внести залог.

В центральной районном суде Николаева 19 марта поддержали ходатайство следователя и приговорили преступника к 60 суткам без права внести залог.

Сам же подозреваемый свою вину признал, и утверждал, что не намерен скрываться от суда. Следует отметить, что мужчина не смог пояснить причину совершения убийства.

"Почему я это сделал - так получилось, я затрудняюсь ответить", - сказал он в суде.

в Николаеве заключили под стражу таксиста

заключили под стражу таксиста, застрелившего женщину.

в Николаеве заключили под стражу таксиста, застрелившего женщину.

Стоит напомнить, что 19 марта под Киевом, в Бориспольском районе, полицейские задержали подозреваемых в заказном убийстве мужчины, один из которых оказался его сыном.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Николаев, Такси.
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