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"Впарил" повербанк как "чудо-глушилку" за сотни тысяч: сеть насмешила история одного ухажера из Москвы

"Впарил" повербанк как "чудо-глушилку" за сотни тысяч: сеть насмешила история одного ухажера из Москвы
05:34 Сегодня Телеграф

В Москве 33-летняя бизнесвумен Ксения стала жертвой своего друга-мошенника, к которому испытывала определенные чувства. Мужчина продал своей подруге зарядку от телефона под видом глушилки, спасающей от излучений в голову.

Парочка была знакома уже три года. За это время 38-летний Анатолий дважды брал у своей состоятельной знакомой в долг крупные сумму денег – 15 тысяч долларов (418 тысяч гривен) и потом еще 10 тысяч евро (331 тысяч гривен), сообщает telegram-канал "LIFE SHOT".

Как-то раз пара ехала в машине по Рублёвскому шоссе, где женщина обратила внимание на столбики с маячками, стоящие вдоль дороги. На вопрос, что это такое Анатолий сказал ей, что это маячки, которые подавляют волю людей. Тут же он предложил скинуться и приобрести "чудо-глушилку" за 1,3 миллиона (468 тысяч гривен). Девушка согласилась, и вскоре ей передали пауэр-банк, выдав его за то самое "спасательное устройство".

Подвох бизнесвумен обнаружила не сразу. В этом женщине помогли коллеги.

Читатели канала по достоинству "оценили" доверчивость женщины: "Хорошая подруга, выгодная", "Ну, судя по тому, что мадемуазель отдала деньги, маячки и правда волю подавляют. А раз потом передумала - устройство реально работает. Всё по чесноку!", "Эээ.. погодите, а вдруг Толян был прав? Пока не доказан обман - нельзя голословно обвинять человека!".

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Напомним, в Индии аферисты продали мужчине "волшебную лампу" за 40 тысяч долларов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 332

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Москва, Мошенник, Афера, Бизнесвумен.
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