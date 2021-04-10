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В Москве мужчина избил продавщицу, чтобы похмелиться: момент попал на видео

В Москве мужчина избил продавщицу, чтобы похмелиться: момент попал на видео
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф

В Москве на улице Героев Панфиловцев мужчина напал на продавщицу в магазине, ради бутылки пива. В результате нападения женщина сломала руку.

Об этом 10 апреля сообщили в Телеграм-канале Меш.

48-летний Виктор Коньков из Северного Тушина вломился в магазин и начал "хозяйничать" за прилавком, а когда 39-летняя продавщица Наталья поинтересовалась, что он делает, мужчина достал нож и потребовал пиво.

Далее женщина попыталась атаковать мужчину битой, а позже и разделочной доской, а в конце и перцовым баллончиком. Но Виктор напал на продавщицу и сломал ей левую руку, а на правой порезал нерв.

Затем пострадавшая спряталась в туалете и вызвала полицию, а нападчик открыл пиво и стал ждать правоохранителей.

Продавщицу увезли в больницу, а на дебошира завели уголовное дело за разбой.

Видео инцидента, снятое камерой наблюдения:

Напомним, что 8 апреля в Красноярске пьяный россиянин затащил 9-летнего мальчика в квартиру и ударил ножом. Ребенок чудом выжил, но в тяжелом состоянии.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Москва, Россия.
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